السفير الفرنسي لـ عشرين 30: هناك تنفيذ القرار 1701 وهناك مسألة متابعة وقف إطلاق النار وإذا وصلنا إلى هذه النقطة فهذا يظهر بوضوح أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا في المناقشات بين الطرفين

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