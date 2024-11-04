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24
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البقاع
14
o
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o
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o
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o
كسروان
23
o
متن
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o
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السفير الفرنسي لـ عشرين 30: هناك تنفيذ القرار 1701 وهناك مسألة متابعة وقف إطلاق النار وإذا وصلنا إلى هذه النقطة فهذا يظهر بوضوح أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا في المناقشات بين الطرفين
آخر الأخبار
2024-11-04 | 14:07
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السفير الفرنسي لـ عشرين 30: هناك تنفيذ القرار 1701 وهناك مسألة متابعة وقف إطلاق النار وإذا وصلنا إلى هذه النقطة فهذا يظهر بوضوح أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا في المناقشات بين الطرفين
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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