حزب الله يعلن إطلاق رشقة "صاروخية كبيرة" على مدينة صفد في شمال إسرائيل

حزب الله يعلن إطلاق رشقة "صاروخية كبيرة" على مدينة صفد في شمال إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق ما لا يقل عن 25 صاروخًا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى