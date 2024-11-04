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يديعوت أحرونوت: رئيس الأركان يبحث تعيين قائد لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 من خارج الجيش لأول مرة في تاريخها

آخر الأخبار
2024-11-04 | 16:19
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يديعوت أحرونوت: رئيس الأركان يبحث تعيين قائد لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 من خارج الجيش لأول مرة في تاريخها
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يديعوت أحرونوت: رئيس الأركان يبحث تعيين قائد لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 من خارج الجيش لأول مرة في تاريخها

 
 
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