غارتان على كفرا والشهابية

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التحكم المروري: يطلب من السائقين تخفيف السرعة وتوخي الحذر على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد بسبب الفاصل الوسطي على الجسر وذلك حرصاً على السلامة العامة وتم التواصل مع فرق الصيانة بوزارة الأشغال للمعالجة