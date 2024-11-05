شهيدان وجريح جراء الغارة الإسرائيلية على طليا

اتصال هاتفيّ بين بلينكن وغالانت... نقاش في شأن الأوضاع الإنسانية في غزة

اتصال هاتفيّ بين بلينكن وغالانت... نقاش في شأن الأوضاع الإنسانية في غزة

القوات: ما استخدمته إسرائيل من تكنولوجيا غير قابل للرصد ومن يريد أن يلوم الجيش عليه ان يلوم نفسه