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الخارجية الأميركية: بلينكن شدد على ضرورة أن يسيطر العراق على الجماعات المسلحة التي تشن هجمات من أراضيه
آخر الأخبار
2024-11-05 | 09:18
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الخارجية الأميركية: بلينكن شدد على ضرورة أن يسيطر العراق على الجماعات المسلحة التي تشن هجمات من أراضيه
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