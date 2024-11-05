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مصادر محلية للجزيرة: إجلاء جرحى في صفوف الجيش الاسرائيليّ في بلدة قباطية شمالي الضفة الغربية

آخر الأخبار
2024-11-05 | 09:19
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مصادر محلية للجزيرة: إجلاء جرحى في صفوف الجيش الاسرائيليّ في بلدة قباطية شمالي الضفة الغربية
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مصادر محلية للجزيرة: إجلاء جرحى في صفوف الجيش الاسرائيليّ في بلدة قباطية شمالي الضفة الغربية

 
 
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