الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
11
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
11
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شهيد وجريحين في الغارة على منزل في البرغلية
آخر الأخبار
2024-11-05 | 10:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
شهيد وجريحين في الغارة على منزل في البرغلية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
وجريحين
الغارة
البرغلية
التالي
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي من لواء ناحال بجروح خطيرة خلال معارك أمس في جنوب لبنان
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الأركان هاليفي أبلغ عائلات مخطوفين بغزة أن الوقت حان للسعي لإبرام صفقة تبادل
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
اعلان المناطق المنكوبة بين الاتفاقيات الدولية وزواريب السياسة
تقارير نشرة الاخبار
14:35
اعلان المناطق المنكوبة بين الاتفاقيات الدولية وزواريب السياسة
0
آخر الأخبار
14:33
وزير الثقافة للـLBCI: منذ شهرين راسلنا الأونيسكو من أجل تجنيب آثار لبنان الدمار ولكن لا جواب والأربعاء الفائت عندما هُدّدت بعلبك اضطر ميقاتي للاتصال بماكرون لحثّ الأونيسكو على التصرّف عندئذ دعت الأخيرة الأطراف كافة لعدم التعرّض للآثار
آخر الأخبار
14:33
وزير الثقافة للـLBCI: منذ شهرين راسلنا الأونيسكو من أجل تجنيب آثار لبنان الدمار ولكن لا جواب والأربعاء الفائت عندما هُدّدت بعلبك اضطر ميقاتي للاتصال بماكرون لحثّ الأونيسكو على التصرّف عندئذ دعت الأخيرة الأطراف كافة لعدم التعرّض للآثار
0
آخر الأخبار
14:26
المقاومة الاسلامية: هجوم بالمُسيّرات على تجمع لقوات العدو عند اطراف بلدة مارون الراس وأصابة الأهداف بدقّة واستهداف ثكنة دوفيف
آخر الأخبار
14:26
المقاومة الاسلامية: هجوم بالمُسيّرات على تجمع لقوات العدو عند اطراف بلدة مارون الراس وأصابة الأهداف بدقّة واستهداف ثكنة دوفيف
0
آخر الأخبار
14:19
وزير الثقافة للـLBCI: رئيس الجمهورية لا يجب أن يكون توافقيًا بل أن يتم انتخابه انتخابًا ولو لبّوا دعوة الرئيس بري للحوار لكان لدينا اليوم رئيس جمهورية
آخر الأخبار
14:19
وزير الثقافة للـLBCI: رئيس الجمهورية لا يجب أن يكون توافقيًا بل أن يتم انتخابه انتخابًا ولو لبّوا دعوة الرئيس بري للحوار لكان لدينا اليوم رئيس جمهورية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:33
وزير الثقافة للـLBCI: منذ شهرين راسلنا الأونيسكو من أجل تجنيب آثار لبنان الدمار ولكن لا جواب والأربعاء الفائت عندما هُدّدت بعلبك اضطر ميقاتي للاتصال بماكرون لحثّ الأونيسكو على التصرّف عندئذ دعت الأخيرة الأطراف كافة لعدم التعرّض للآثار
آخر الأخبار
14:33
وزير الثقافة للـLBCI: منذ شهرين راسلنا الأونيسكو من أجل تجنيب آثار لبنان الدمار ولكن لا جواب والأربعاء الفائت عندما هُدّدت بعلبك اضطر ميقاتي للاتصال بماكرون لحثّ الأونيسكو على التصرّف عندئذ دعت الأخيرة الأطراف كافة لعدم التعرّض للآثار
0
آخر الأخبار
14:26
المقاومة الاسلامية: هجوم بالمُسيّرات على تجمع لقوات العدو عند اطراف بلدة مارون الراس وأصابة الأهداف بدقّة واستهداف ثكنة دوفيف
آخر الأخبار
14:26
المقاومة الاسلامية: هجوم بالمُسيّرات على تجمع لقوات العدو عند اطراف بلدة مارون الراس وأصابة الأهداف بدقّة واستهداف ثكنة دوفيف
0
آخر الأخبار
14:19
وزير الثقافة للـLBCI: رئيس الجمهورية لا يجب أن يكون توافقيًا بل أن يتم انتخابه انتخابًا ولو لبّوا دعوة الرئيس بري للحوار لكان لدينا اليوم رئيس جمهورية
آخر الأخبار
14:19
وزير الثقافة للـLBCI: رئيس الجمهورية لا يجب أن يكون توافقيًا بل أن يتم انتخابه انتخابًا ولو لبّوا دعوة الرئيس بري للحوار لكان لدينا اليوم رئيس جمهورية
0
آخر الأخبار
14:11
لابيد: إقالة غالانت في خضم الحرب عمل جنوني ونتنياهو يبيع أمن إسرائيل وجنود الجيش من أجل بقائه السياسي
آخر الأخبار
14:11
لابيد: إقالة غالانت في خضم الحرب عمل جنوني ونتنياهو يبيع أمن إسرائيل وجنود الجيش من أجل بقائه السياسي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-09-26
تفاصيل الموقف الأميركي من التطورات المتسارعة
أخبار دولية
2024-09-26
تفاصيل الموقف الأميركي من التطورات المتسارعة
0
أخبار لبنان
13:10
الغارات التي استهدفت منزلًا في سهل سعدنايل
أخبار لبنان
13:10
الغارات التي استهدفت منزلًا في سهل سعدنايل
0
آخر الأخبار
2024-10-06
غارة اسرائيلية على بلدة قليا في البقاع
آخر الأخبار
2024-10-06
غارة اسرائيلية على بلدة قليا في البقاع
0
خبر عاجل
2024-10-25
المقاومة الاسلامية: استهداف قوة اسرائيلية مؤلفة من 12 جنديًا على أطراف بلدة عديسة بصاروخ موجّه أوقع فيهم إصابات مؤكدة وبعد 20 دقيقة تدخلت آلية عسكرية من نوع هامر في داخلها 4 جنود لمساندة القوة الأولى فاستهدفها المجاهدون بصاروخ موجّه
خبر عاجل
2024-10-25
المقاومة الاسلامية: استهداف قوة اسرائيلية مؤلفة من 12 جنديًا على أطراف بلدة عديسة بصاروخ موجّه أوقع فيهم إصابات مؤكدة وبعد 20 دقيقة تدخلت آلية عسكرية من نوع هامر في داخلها 4 جنود لمساندة القوة الأولى فاستهدفها المجاهدون بصاروخ موجّه
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الحديث عن تسوية وقف النار على لبنان بعد الانتخابات الاميركية يتخذ سيناريوهات مختلفة
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الحديث عن تسوية وقف النار على لبنان بعد الانتخابات الاميركية يتخذ سيناريوهات مختلفة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
طقوس في الهند واقتراع داخل بار في باريس… الانتخابات الأميركية تشغل العالم
تقارير نشرة الاخبار
14:03
طقوس في الهند واقتراع داخل بار في باريس… الانتخابات الأميركية تشغل العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
معركة نائب الرئيس بين فانس الجمهوري ووالز الديمقراطي
تقارير نشرة الاخبار
14:01
معركة نائب الرئيس بين فانس الجمهوري ووالز الديمقراطي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
محطات مفصليّة قد تحدّد هوية الرئيس الأميركي المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:55
محطات مفصليّة قد تحدّد هوية الرئيس الأميركي المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
خيار بين مرشحين يقفان على طرفي نقيض.. ترامب القوميّ غير التقليديّ وهاريس التقدمية
تقارير نشرة الاخبار
13:52
خيار بين مرشحين يقفان على طرفي نقيض.. ترامب القوميّ غير التقليديّ وهاريس التقدمية
0
أخبار دولية
13:35
نصر للـLBCI: نحن أمام انتخابات تاريخية فترامب اليوم يعرف الزوايا كلها وهاريس امرأة أولى قد تحكم البيت
أخبار دولية
13:35
نصر للـLBCI: نحن أمام انتخابات تاريخية فترامب اليوم يعرف الزوايا كلها وهاريس امرأة أولى قد تحكم البيت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اعلان المناطق المنكوبة بين الاتفاقيات الدولية وزواريب السياسة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اعلان المناطق المنكوبة بين الاتفاقيات الدولية وزواريب السياسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عملية الاقتراع في الولايات المتحدة الأميركية انطلقت لاختيار الرئيس السابع والأربعين
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عملية الاقتراع في الولايات المتحدة الأميركية انطلقت لاختيار الرئيس السابع والأربعين
0
أخبار دولية
13:23
نتنياهو يقيل غالانت من وزارة الدفاع ويعين يسرائيل كاتس بدلًا منه
أخبار دولية
13:23
نتنياهو يقيل غالانت من وزارة الدفاع ويعين يسرائيل كاتس بدلًا منه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:23
غارة عنيفة على بلدة الجية (فيديو)
أخبار لبنان
06:23
غارة عنيفة على بلدة الجية (فيديو)
2
أخبار لبنان
06:33
أدرعي: تدمير بنية تحتية بطول حوالى 70 مترًا ومصادرة وسائل قتالية في جنوب لبنان
أخبار لبنان
06:33
أدرعي: تدمير بنية تحتية بطول حوالى 70 مترًا ومصادرة وسائل قتالية في جنوب لبنان
3
أخبار لبنان
10:51
أدرعي: الجيش يهاجم مستودعات أسلحة تستخدمها وحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا
أخبار لبنان
10:51
أدرعي: الجيش يهاجم مستودعات أسلحة تستخدمها وحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا
4
آخر الأخبار
17:54
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الأركان هاليفي أبلغ عائلات مخطوفين بغزة أن الوقت حان للسعي لإبرام صفقة تبادل
آخر الأخبار
17:54
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس الأركان هاليفي أبلغ عائلات مخطوفين بغزة أن الوقت حان للسعي لإبرام صفقة تبادل
5
آخر الأخبار
04:57
التحكم المروري: يطلب من السائقين تخفيف السرعة وتوخي الحذر على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد بسبب الفاصل الوسطي على الجسر وذلك حرصاً على السلامة العامة وتم التواصل مع فرق الصيانة بوزارة الأشغال للمعالجة
آخر الأخبار
04:57
التحكم المروري: يطلب من السائقين تخفيف السرعة وتوخي الحذر على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد بسبب الفاصل الوسطي على الجسر وذلك حرصاً على السلامة العامة وتم التواصل مع فرق الصيانة بوزارة الأشغال للمعالجة
6
خبر عاجل
13:03
إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو يقيل غالانت من وزارة الدفاع ويعين يسرائيل كاتس بدلا منه
خبر عاجل
13:03
إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو يقيل غالانت من وزارة الدفاع ويعين يسرائيل كاتس بدلا منه
7
اقتصاد
02:06
اليكم اسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
اليكم اسعار المحروقات...
8
تقارير نشرة الاخبار
03:13
الـLBCI جالت في سعدنايل التي تضرر منزلاً فيها بفعل غارة اسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
03:13
الـLBCI جالت في سعدنايل التي تضرر منزلاً فيها بفعل غارة اسرائيلية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More