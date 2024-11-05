وزير الثقافة للـLBCI: رئيس الجمهورية لا يجب أن يكون توافقيًا بل أن يتم انتخابه انتخابًا ولو لبّوا دعوة الرئيس بري للحوار لكان لدينا اليوم رئيس جمهورية

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