وزير الثقافة للـLBCI: الدرع الازرق لا يزال موجودًا في قلعة بعلبك وما حصل في هذا الموضوع هو منذ 10 أشهر عندما قامت احدى الجمعيات بتعليق الدرع على السور الخارجيّ للقلعة لذا أبلغناها ألا حاجة له على السور

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