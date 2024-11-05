وزير الثقافة للـLBCI: الجيش خشبة خلاص الوحدة الوطنية وبالنسبة للتمديد لقائد الجيش لم يقل برّي أنه ضدّ التمديد بل يتصرّف في الملفات التي لها علاقة بالعمل التشريعي بدقّة

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