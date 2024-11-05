البستاني للـLBCI: انتخاب الرئيس يمكن أن يتم في وقت قريب أو بعيد وقيادة الجيش قضية منفصلة والفراغ في الجيش في هذه الفترة غير مستحب

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