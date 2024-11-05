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سكرتير ولاية أريزونا: هناك تهديدات لا أساس لها بالقنابل إلى 4 مواقع بمقاطعة نافاجو ونعتقد أنها روسية المنشأ

آخر الأخبار
2024-11-05 | 18:52
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سكرتير ولاية أريزونا: هناك تهديدات لا أساس لها بالقنابل إلى 4 مواقع بمقاطعة نافاجو ونعتقد أنها روسية المنشأ
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سكرتير ولاية أريزونا: هناك تهديدات لا أساس لها بالقنابل إلى 4 مواقع بمقاطعة نافاجو ونعتقد أنها روسية المنشأ

 
 
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