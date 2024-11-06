ترامب يحصل حتى الآن على 95 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 35 لهاريس

إديسون ريسيرش: في ولاية نورث كارولينا الحاسمة وبعد فرز 11% من الأصوات ترامب يسجل 45.9% وهاريس 52.6%

إديسون ريسيرش: في ولاية نورث كارولينا الحاسمة وبعد فرز 11% من الأصوات ترامب يسجل 45.9% وهاريس 52.6%

إف بي آي: نزاهة الانتخابات من أعلى أولوياتنا ونعمل مع شركائنا للرد على التهديدات التي تستهدف الانتخابات