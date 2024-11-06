الإنتخابات الأميركية: ترامب يحصل حتى الآن على 137 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 99 لهاريس

إديسون ريسيرش: هاريس تسجل 58.9% مقابل 40.2% لترامب في ولاية بنسلفانيا الحاسمة بعد فرز 20.4% من الأصوات

إديسون ريسيرش: هاريس تسجل 58.9% مقابل 40.2% لترامب في ولاية بنسلفانيا الحاسمة بعد فرز 20.4% من الأصوات

ترامب: على الناخبين في الدوائر الانتخابية التي تم تمديد ساعات التصويت فيها ببنسلفانيا البقاء في الطوابير