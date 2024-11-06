الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نيويورك تايمز: إخلاء مركز اقتراع بمقاطعة لاباز بولاية أريزونا بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة
آخر الأخبار
2024-11-05 | 21:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نيويورك تايمز: إخلاء مركز اقتراع بمقاطعة لاباز بولاية أريزونا بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
تايمز:
إخلاء
اقتراع
بمقاطعة
لاباز
بولاية
أريزونا
تهديد
بوجود
قنبلة
التالي
الإنتخابات الأميركية: ترامب يحصل حتى الآن على 178 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 99 لهاريس
أسوشييتد برس: توقعات بفوز ترامب بولاية أوهايو (17 صوتا بالمجمع الانتخابي)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
22:47
أسوشييتد برس: ترامب يتقدم على هاريس في ولاية آيوا بنسبة 56.5% مقابل 42.1% بعد فرز 59% من الأصوات
آخر الأخبار
22:47
أسوشييتد برس: ترامب يتقدم على هاريس في ولاية آيوا بنسبة 56.5% مقابل 42.1% بعد فرز 59% من الأصوات
0
آخر الأخبار
22:27
الإنتخابات الأميركية: ترامب يتقدم ويحصد 210 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 112 لهاريس حتى الآن
آخر الأخبار
22:27
الإنتخابات الأميركية: ترامب يتقدم ويحصد 210 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 112 لهاريس حتى الآن
0
آخر الأخبار
22:26
حتى الساعة... ترامب يحصد 198 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 112 لهاريس
آخر الأخبار
22:26
حتى الساعة... ترامب يحصد 198 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 112 لهاريس
0
آخر الأخبار
22:16
ترامب يحصد 198 صوتاً مقابل 109 لهاريس بالمجمع الانتخابي حتى الساعة
آخر الأخبار
22:16
ترامب يحصد 198 صوتاً مقابل 109 لهاريس بالمجمع الانتخابي حتى الساعة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
22:47
أسوشييتد برس: ترامب يتقدم على هاريس في ولاية آيوا بنسبة 56.5% مقابل 42.1% بعد فرز 59% من الأصوات
آخر الأخبار
22:47
أسوشييتد برس: ترامب يتقدم على هاريس في ولاية آيوا بنسبة 56.5% مقابل 42.1% بعد فرز 59% من الأصوات
0
آخر الأخبار
22:27
الإنتخابات الأميركية: ترامب يتقدم ويحصد 210 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 112 لهاريس حتى الآن
آخر الأخبار
22:27
الإنتخابات الأميركية: ترامب يتقدم ويحصد 210 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 112 لهاريس حتى الآن
0
آخر الأخبار
22:26
حتى الساعة... ترامب يحصد 198 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 112 لهاريس
آخر الأخبار
22:26
حتى الساعة... ترامب يحصد 198 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 112 لهاريس
0
آخر الأخبار
22:16
ترامب يحصد 198 صوتاً مقابل 109 لهاريس بالمجمع الانتخابي حتى الساعة
آخر الأخبار
22:16
ترامب يحصد 198 صوتاً مقابل 109 لهاريس بالمجمع الانتخابي حتى الساعة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-11-04
الجيش الإسرائيلي: اغتلنا رياض رضا الغزاوي القيادي بقوة الرضوان التابعة لحزب الله
أخبار لبنان
2024-11-04
الجيش الإسرائيلي: اغتلنا رياض رضا الغزاوي القيادي بقوة الرضوان التابعة لحزب الله
0
فنّ
2024-11-03
معين شريف يؤكّد: "ولّى زمن الهزائم"... وانستغرام يحذف المنشور
فنّ
2024-11-03
معين شريف يؤكّد: "ولّى زمن الهزائم"... وانستغرام يحذف المنشور
0
أخبار لبنان
10:22
مصدر قضائيّ لبنانيّ لفرانس برس: إسرائيل عطّلت رادارات المراقبة البحرية خلال خطف مواطن من البترون
أخبار لبنان
10:22
مصدر قضائيّ لبنانيّ لفرانس برس: إسرائيل عطّلت رادارات المراقبة البحرية خلال خطف مواطن من البترون
0
تقارير نشرة الاخبار
03:13
الـLBCI جالت في سعدنايل التي تضرر منزلاً فيها بفعل غارة اسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
03:13
الـLBCI جالت في سعدنايل التي تضرر منزلاً فيها بفعل غارة اسرائيلية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
17:05
نتنياهو أقال غالانت... خطوة أثارت إحتجاجات شعبية في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى
تقارير نشرة الاخبار
17:05
نتنياهو أقال غالانت... خطوة أثارت إحتجاجات شعبية في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى
0
أخبار لبنان
16:57
مجزرة في برجا...
أخبار لبنان
16:57
مجزرة في برجا...
0
أخبار دولية
16:40
غالانت: على إسرائيل إعادة الرهائن من غزة "وهم أحياء"
أخبار دولية
16:40
غالانت: على إسرائيل إعادة الرهائن من غزة "وهم أحياء"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
قاتل قضى على ابنته منذ أعوام يربط ابنه بالسلاسل
تقارير نشرة الاخبار
14:37
قاتل قضى على ابنته منذ أعوام يربط ابنه بالسلاسل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الحديث عن تسوية وقف النار على لبنان بعد الانتخابات الاميركية يتخذ سيناريوهات مختلفة
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الحديث عن تسوية وقف النار على لبنان بعد الانتخابات الاميركية يتخذ سيناريوهات مختلفة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
طقوس في الهند واقتراع داخل بار في باريس… الانتخابات الأميركية تشغل العالم
تقارير نشرة الاخبار
14:03
طقوس في الهند واقتراع داخل بار في باريس… الانتخابات الأميركية تشغل العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
معركة نائب الرئيس بين فانس الجمهوري ووالز الديمقراطي
تقارير نشرة الاخبار
14:01
معركة نائب الرئيس بين فانس الجمهوري ووالز الديمقراطي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
محطات مفصليّة قد تحدّد هوية الرئيس الأميركي المقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:55
محطات مفصليّة قد تحدّد هوية الرئيس الأميركي المقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
خيار بين مرشحين يقفان على طرفي نقيض.. ترامب القوميّ غير التقليديّ وهاريس التقدمية
تقارير نشرة الاخبار
13:52
خيار بين مرشحين يقفان على طرفي نقيض.. ترامب القوميّ غير التقليديّ وهاريس التقدمية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:23
غارة عنيفة على بلدة الجية (فيديو)
أخبار لبنان
06:23
غارة عنيفة على بلدة الجية (فيديو)
2
أخبار لبنان
06:33
أدرعي: تدمير بنية تحتية بطول حوالى 70 مترًا ومصادرة وسائل قتالية في جنوب لبنان
أخبار لبنان
06:33
أدرعي: تدمير بنية تحتية بطول حوالى 70 مترًا ومصادرة وسائل قتالية في جنوب لبنان
3
أخبار لبنان
10:51
أدرعي: الجيش يهاجم مستودعات أسلحة تستخدمها وحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا
أخبار لبنان
10:51
أدرعي: الجيش يهاجم مستودعات أسلحة تستخدمها وحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا
4
آخر الأخبار
04:57
التحكم المروري: يطلب من السائقين تخفيف السرعة وتوخي الحذر على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد بسبب الفاصل الوسطي على الجسر وذلك حرصاً على السلامة العامة وتم التواصل مع فرق الصيانة بوزارة الأشغال للمعالجة
آخر الأخبار
04:57
التحكم المروري: يطلب من السائقين تخفيف السرعة وتوخي الحذر على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد بسبب الفاصل الوسطي على الجسر وذلك حرصاً على السلامة العامة وتم التواصل مع فرق الصيانة بوزارة الأشغال للمعالجة
5
خبر عاجل
13:03
إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو يقيل غالانت من وزارة الدفاع ويعين يسرائيل كاتس بدلا منه
خبر عاجل
13:03
إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو يقيل غالانت من وزارة الدفاع ويعين يسرائيل كاتس بدلا منه
6
اقتصاد
02:06
اليكم اسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
اليكم اسعار المحروقات...
7
تقارير نشرة الاخبار
03:13
الـLBCI جالت في سعدنايل التي تضرر منزلاً فيها بفعل غارة اسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
03:13
الـLBCI جالت في سعدنايل التي تضرر منزلاً فيها بفعل غارة اسرائيلية
8
أخبار لبنان
07:00
القوات: ما استخدمته إسرائيل من تكنولوجيا غير قابل للرصد ومن يريد أن يلوم الجيش عليه ان يلوم نفسه
أخبار لبنان
07:00
القوات: ما استخدمته إسرائيل من تكنولوجيا غير قابل للرصد ومن يريد أن يلوم الجيش عليه ان يلوم نفسه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More