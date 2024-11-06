أسوشييتد برس: هاريس تتقدم في ويسكونسن بنسبة 49.7% مقابل 48.8 لترامب بعد فرز 32% من الأصوات

الإنتخابات الأميركية: ترامب يحصل على 188 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 99 لهاريس حتى الساعة

الإنتخابات الأميركية: ترامب يحصل على 188 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 99 لهاريس حتى الساعة

أسوشييتد برس: هاريس تتقدم في بنسلفانيا الحاسمة بنسبة 51.4% مقابل 47.7 لترامب بعد فرز 35% من الأصوات