ترامب يحصل على 210 أصوات مقابل 113 لهاريس بالمجمع الإنتخابي حتى الساعة

أسوشييتد برس: فرز 90% من الأصوات في ولاية جورجيا الحاسمة وترامب يتقدم على هاريس بنسبة 51,1% مقابل 48.2%

أسوشييتد برس: فرز 90% من الأصوات في ولاية جورجيا الحاسمة وترامب يتقدم على هاريس بنسبة 51,1% مقابل 48.2%

أسوشييتد برس: ترامب يتقدم على هاريس في ولاية آيوا بنسبة 56.5% مقابل 42.1% بعد فرز 59% من الأصوات