أسوشييتد برس: فرز 27% من الأصوات في ولاية ميشيغان وترامب يتقدم على هاريس بنسبة 51,1% مقابل 47.2%

ترامب يحصد 214 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 179 لهاريس حتى الآن

ترامب يحصد 214 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 179 لهاريس حتى الآن

أسوشييتد برس: فرز 90% من الأصوات في ولاية جورجيا الحاسمة وترامب يتقدم على هاريس بنسبة 51,1% مقابل 48.2%