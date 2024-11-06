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أسوشييتد برس: فرز 27% من الأصوات في ولاية ميشيغان وترامب يتقدم على هاريس بنسبة 51,1% مقابل 47.2%

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2024-11-05 | 22:57
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أسوشييتد برس: فرز 27% من الأصوات في ولاية ميشيغان وترامب يتقدم على هاريس بنسبة 51,1% مقابل 47.2%
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أسوشييتد برس: فرز 27% من الأصوات في ولاية ميشيغان وترامب يتقدم على هاريس بنسبة 51,1% مقابل 47.2%

 
 
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