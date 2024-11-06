ترامب يحصد 214 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 179 لهاريس حتى الآن

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في نتيف هعسراه بغلاف قطاع غزة

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في نتيف هعسراه بغلاف قطاع غزة

أسوشييتد برس: فرز 27% من الأصوات في ولاية ميشيغان وترامب يتقدم على هاريس بنسبة 51,1% مقابل 47.2%