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سكرتيرة ولاية ميشيغان: لم نسجل أية مشاكل أدت لعدم إدلاء الناخبين بأصواتهم

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2024-11-05 | 23:12
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سكرتيرة ولاية ميشيغان: لم نسجل أية مشاكل أدت لعدم إدلاء الناخبين بأصواتهم
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سكرتيرة ولاية ميشيغان: لم نسجل أية مشاكل أدت لعدم إدلاء الناخبين بأصواتهم

 
 
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