ترامب: سنخفض الضرائب

ترامب: كثيرون قالوا لي أن الله خلص حياتي لسبب وهو أن أرفع أميركا وسنحقق هذا الهدف وسنفي بوعودنا

ترامب: كثيرون قالوا لي أن الله خلص حياتي لسبب وهو أن أرفع أميركا وسنحقق هذا الهدف وسنفي بوعودنا

ترامب ما زال متقدمًا ويحصد 267صوتًا في المَجمع الانتخابيّ مقابل 224 لهاريس حتى الآن