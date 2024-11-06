ماكرون يهنئ ترامب ويبدي "استعداده للعمل معا" في ظل "الاحترام والطموح"

نتانياهو يهنئ ترامب على "أعظم عودة في التاريخ" ويعتبرها بمثابة "التزام متجدد قوي" بالتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل

نتانياهو يهنئ ترامب على "أعظم عودة في التاريخ" ويعتبرها بمثابة "التزام متجدد قوي" بالتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل

الخارجية قدمت شكوى جديدة الى مجلس الأمن بشأن اعتداءات اسرائيل على لبنان بين 25 تشرين الأول و 1 تشرين الثاني