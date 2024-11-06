رئيس مجلس النواب الأميركيّ: الجمهوريون في المجلس على أهبة الاستعداد للتصرف فورًا وفقًا لأجندة ترمب "أميركا أولًا"

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنعمل مع ترامب على تعزيز التحالف بين بلدينا واستعادة الرهائن وهزيمة محور الشر الإيراني

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنعمل مع ترامب على تعزيز التحالف بين بلدينا واستعادة الرهائن وهزيمة محور الشر الإيراني

يديعوت أحرونوت: نتنياهو واثق بأن ترامب هو الخيار الصحيح بالنسبة لإسرائيل وإدارة بايدن قد تعمد إلى تصفية الحسابات مع نتنياهو فيما تبقى من ولايتها