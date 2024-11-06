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رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي استقبل في السرايا الرؤساء أمين الجميل وميشال سليمان وفؤاد السنيورة

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2024-11-06 | 03:48
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رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي استقبل في السرايا الرؤساء أمين الجميل وميشال سليمان وفؤاد السنيورة
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رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي استقبل في السرايا الرؤساء أمين الجميل وميشال سليمان وفؤاد السنيورة

 
 
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