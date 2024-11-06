ميلوني تهنّئ ترامب وتثني على التحالف "الراسخ" بين إيطاليا والولايات المتحدة

شهداء في غارة استهدفت مبنى في منتصف العين في قضاء بعلبك

شهداء في غارة استهدفت مبنى في منتصف العين في قضاء بعلبك

الحلبي قبيل جلسة مجلس الوزراء: المدارس التي تستخدم كمراكز للايواء لن يتم استعمالها لتعليم الطلاب الا اذا كان هناك مساحات شاغرة فيها