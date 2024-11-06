الحلبي قبيل جلسة مجلس الوزراء: المدارس التي تستخدم كمراكز للايواء لن يتم استعمالها لتعليم الطلاب الا اذا كان هناك مساحات شاغرة فيها

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