بيان حماس: على الإدارة الأميركية الجديدة أن تعي أن شعبنا ماض في مواجهة الاحتلال الصهيوني البغيض وأنه لن يقبل بأي مسار ينتقص من حقوقه المشروعة

آية طيبا للسيد نصرالله: سنقيم لك في كل أرض أربعين

آية طيبا للسيد نصرالله: سنقيم لك في كل أرض أربعين

بيان لحماس تعقيبا على نتائج الانتخابات الأميركية: موقفنا من الإدارة الأمريكية الجديدة يعتمد على مواقفها وسلوكها العملي تجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة