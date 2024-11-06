الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم: وصلنا الآن إلى حرب إسرائيلية عدوانية على لبنان منذ شهر و10 أيام ولم يعد مهماً كيف بدأت الحرب وما هي الذرائع التي سبّبتها والمهم أننا أمام عدوان إسرائيل

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك