نعيم قاسم: الحزب والمجاهدون يحملون عقيدة صلبة تجعلهم يقفون مع الحق والتحرير بشكل لا يزعزع

ترامب يحصل حتى الآن على 95 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 35 لهاريس

ترامب يحصل حتى الآن على 95 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 35 لهاريس

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