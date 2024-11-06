المقاومة الاسلامية: استهدفنا مستوطنات غورن وروش بينا وبار يوحاي (الصفصاف) وكتسرين بصليات صاروخية

الإنتخابات الأميركية: ترامب يحصد 198 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 99 لهاريس حتى الساعة

الإنتخابات الأميركية: ترامب يحصد 198 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 99 لهاريس حتى الساعة

سي إن إن عن مسؤول أمني: مكتب التحقيقات الفيدرالي يتعامل مع تهديدات بوجود قنابل في مراكز اقتراع بـ4 ولايات