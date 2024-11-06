الخارجية الصينية: سياستنا تجاه واشنطن متسقة وسننظر إلى التعامل معها وفقا للاحترام المتبادل والتعايش السلمي

ترامب يحصد 198 صوتاً مقابل 109 لهاريس بالمجمع الانتخابي حتى الساعة

ترامب يحصد 198 صوتاً مقابل 109 لهاريس بالمجمع الانتخابي حتى الساعة

أسوشييتد برس: ترامب يتقدم على هاريس في ولاية جورجيا الحاسمة بنسبة 52.2% مقابل 47.2% بعد فرز 81% من الأصوات