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بيروت
23
o
البقاع
13
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
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الخارجية الصينية: سياستنا تجاه واشنطن متسقة وسننظر إلى التعامل معها وفقا للاحترام المتبادل والتعايش السلمي
آخر الأخبار
2024-11-06 | 10:14
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الخارجية الصينية: سياستنا تجاه واشنطن متسقة وسننظر إلى التعامل معها وفقا للاحترام المتبادل والتعايش السلمي
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آخر الأخبار
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2024-11-03
أدرعي الى جميع السكان المتواجدين في منطقة بعلبك: عليكم اخلاء هذه المباني
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