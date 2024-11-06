وسائل إعلام إسرائيلية: التحقيق مع رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي بشبهة تلقي رشى

الجمهوريون فازوا بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأميركيّ بانتصارات على الحزب الديمقراطيّ في وست فرجينيا وأوهايو

الجمهوريون فازوا بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأميركيّ بانتصارات على الحزب الديمقراطيّ في وست فرجينيا وأوهايو

أسوشييتد برس: ترامب يتقدم على هاريس في ولاية ميشيغين بنسبة 51.6% مقابل 46.7% بعد فرز 42% من الأصوات