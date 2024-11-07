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شينخوا: الرئيس الصينيّ يؤكّد مجددًا أنّ بكين وواشنطن تحققان مكاسب من التعاون وتمنيان بخسائر من المواجهة
آخر الأخبار
2024-11-07 | 00:54
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شينخوا: الرئيس الصينيّ يؤكّد مجددًا أنّ بكين وواشنطن تحققان مكاسب من التعاون وتمنيان بخسائر من المواجهة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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