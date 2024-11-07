هيئة البث الإسرائيلية: الجندي الذي أعلن مقتله اليوم قضى بصواريخ أطلقها حزب الله أمس على أفيفيم في الجليل

"المقاومة الاسلامية في العراق": هجوم على هدف عسكريّ في الاراضي المحتلة بالطيران المسيّر

"المقاومة الاسلامية في العراق": هجوم على هدف عسكريّ في الاراضي المحتلة بالطيران المسيّر

الأضرار التي لحقت بالمنازل في حاروف جراء الغارة التي تعرضت لها ليلًا