وسائل إعلام إسرائيلية: الائتلاف الحاكم يعد مشروع قانون لإقامة شعبة استخبارات برئاسة الوزراء وتخضع لإمرتها

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مدير العناية الطبية في وزارة الصّحة جوزيف الحلو للـLBCI: مستشفى المحبة في دير الاحمر سيدخل ضمن المستشفيات المعتمدة من قبل وزارة الصحة اعتبارا من 2025 وبات بامكان النازحين من منطقة بعلبك التوجه اليه للطبابة وسيتم افتتاح ثلاثة اقسام فيه