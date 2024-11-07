مدير العناية الطبية في وزارة الصّحة جوزيف الحلو للـLBCI: مستشفى المحبة في دير الاحمر سيدخل ضمن المستشفيات المعتمدة من قبل وزارة الصحة اعتبارا من 2025 وبات بامكان النازحين من منطقة بعلبك التوجه اليه للطبابة وسيتم افتتاح ثلاثة اقسام فيه

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