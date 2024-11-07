ياسين: الوضع الاقتصاديّ يشهد انكماشًا مخاطره كبيرة إن لم نبدأ بالتخطيط لمرحلة إعادة الإعمار منذ الآن

التالي

الأبيض: ركّزنا على أمور مهمّة في خطتنا منها التشابك ما بين القطاع العام والخاص كالتعاون بين المستشفيات الحكومية والخاصة وعلينا بالتشاور التخطيط لما بعد الأزمة