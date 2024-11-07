إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو يلتقي اليوم برئيس المعارضة يائير لابيد لإحاطة أمنية

مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لـ"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" عبد الله الدردري: لن نتخلى عن لبنان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولبنان شركاء منذ القدم والآن تتعزز هذه الشراكة

مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لـ"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" عبد الله الدردري: لن نتخلى عن لبنان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولبنان شركاء منذ القدم والآن تتعزز هذه الشراكة

النائب سليم عون للـLBCI: الولايات المتحدة هي الدّاعم الاوّل لإسرائيل لكن علينا أن نتعامل معها بمنطق وأبسط ما نطلبه هو أن تضع أميركا أقلّ الضغوطات والخطوط الحمر على أعمال نتنياهو