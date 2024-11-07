النائب إبراهيم الموسوي لـ"رويترز" بعد فوز ترامب: نرحب بأي جهد لوقف الحرب لكن لا نعلق الآمال على إدارة بعينها وأميركا قادرة على ممارسة نفوذها لوقف هذا الدمار ونريد أن نرى تحركا

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