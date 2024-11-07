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o
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الجيش الإسرائيلي: رصد اطلاق 40 صاروخا من لبنان وجرى اعتراض جزء منها
آخر الأخبار
2024-11-07 | 07:23
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الجيش الإسرائيلي: رصد اطلاق 40 صاروخا من لبنان وجرى اعتراض جزء منها
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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