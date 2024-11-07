الوكالة الوطنية للاعلام: فرق الدفاع المدني تعمل على اجلاء بعض السكان في المبنى الذي استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي في حي الآثار في صور

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