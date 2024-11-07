الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المقاومة الاسلامية: استهداف قاعدة "ستيلا ماريس" البحريّة في حيفا بصلية صاروخيّة

آخر الأخبار
2024-11-07 | 10:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المقاومة الاسلامية: استهداف قاعدة &quot;ستيلا ماريس&quot; البحريّة في حيفا بصلية صاروخيّة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المقاومة الاسلامية: استهداف قاعدة "ستيلا ماريس" البحريّة في حيفا بصلية صاروخيّة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الاسلامية:

استهداف

قاعدة

"ستيلا

ماريس"

البحريّة

بصلية

صاروخيّة

LBCI التالي
أسرار الصحف 7-11-2024
هاريس تقر بالهزيمة: نحن مدينون بالولاء ليس لرئيس أو حزب ولكن للدستور
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:53

الوكالة الوطنية للإعلام: شهيدان في غارة إستهدفت سيارة على الطريق بين الدوير وأنصار

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 07-11-2024

LBCI
خبر عاجل
12:46

المقاومة الاسلامية: مجاهدونا كمنوا لقوة مشاة حاولت التقدم باتجاه يارون وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح

LBCI
فنّ
12:45

"للموت هون"... هكذا تفاعلت ريتا حايك مع قضية المسنين المفقودين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:53

الوكالة الوطنية للإعلام: شهيدان في غارة إستهدفت سيارة على الطريق بين الدوير وأنصار

LBCI
خبر عاجل
12:46

المقاومة الاسلامية: مجاهدونا كمنوا لقوة مشاة حاولت التقدم باتجاه يارون وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح

LBCI
فنّ
12:45

"للموت هون"... هكذا تفاعلت ريتا حايك مع قضية المسنين المفقودين

LBCI
آخر الأخبار
12:29

أكسيوس عن مسؤولين: نتنياهو أبلغ إدارة بايدن أنه لا يخطط لتغييرات أوسع نطاقًا لقادة الجيش والأمن والإستخبارات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:08

سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي... ماغرو: نبذل جهدا لتحقيق وقف لإطلاق النار

LBCI
آخر الأخبار
08:42

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة على كونين وقنابل عنقودية على محلة وادي الخنازير بين وادي زوطر وعلمان والقصير

LBCI
آخر الأخبار
07:44

الوطنية للاعلام: غارة على تفاحتا

LBCI
فنّ
08:30

ليليان نمري بعبارات مؤثرة عن لبنان: "أنا مش شاعرة... بكتب اللي بشعُر فيه"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 07-11-2024

LBCI
أخبار لبنان
08:48

المساعدات تستمر بالوصول الى لبنان... وهكذا يتمّ توزيعها

LBCI
أخبار دولية
08:39

خامنئي: الجهاد المستمر بقوة في لبنان وغزة سيؤدي لانتصارِ جبهة المقاومة

LBCI
أخبار لبنان
08:30

نداءٌ من عدد من النواب إلى اليونيسكو بهدف حماية التراث الإنساني العالمي في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:24

على المقلبِ الإسرائيليّ... تدفقُ المقاتلات إلى إسرائيل بناءً على حُزمةِ المساعدات العسكرية

LBCI
أخبار لبنان
08:21

كاميرا الـLBCI تجول في أحياء بئر القنديل في النبطية بعد الغارات الأخيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:18

في الناصرية قضاء زحلة... استهداف منزل سكنيّ وسقوط عددٍ من الشهداء

LBCI
أمن وقضاء
08:17

كاميرا الـLBCI جالت في المواقع المستهدفة في النبطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:15

الطيران الإسرائيليّ أغارَ على عددٍ من بلدات صور... هكذا بدا المشهد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:35

استهداف سيارة على طريق الجمهور (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
16:28

انذار اسرائيلي إلى سكان الأوزاعي وحارة حريك وتحويطة الغدير والحدث

LBCI
أخبار لبنان
15:42

غرفة عمليات المُقاومة الإسلاميّة تنشر تفاصيل عملياتها العسكرية ومواجهاتها مع اسرائيل في الفترة الاخيرة

LBCI
أمن وقضاء
08:21

الجيش: الغارة عند حاجز الاولي بصيدا أدت إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة ٣ عسكريين و٤ من الوحدة الماليزية باليونيفيل

LBCI
خبر عاجل
02:40

التحكم المروري: قطع السير على الطريق الدولية محلة عاريا باتجاه الجمهور بسبب حادث أمني

LBCI
خبر عاجل
07:54

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الحصيلة الأولية للغارة الإسرائيلية على سيارة في صيدا أدت إلى سقوط 3 شهداء وإصابة 3 أشخاص بجروح

LBCI
خبر عاجل
07:04

استهداف سيارة عند محيط حاجز الأولي - المدخل الشمالي لمدينة صيدا

LBCI
أخبار لبنان
16:35

حالة نزوح كثيفة في الأوزاعي اثر الانذار الاسرائيلي الى السكان (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More