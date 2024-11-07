جعجع لـ "جدل": أقبل بجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية لا تشارك فيها الطائفة الشيعية والدستور يجيز ذلك والميثاق الوطني أيضاً فإذا رفض الموارنة على سبيل المثال أمراً فهل يُعطَّل البلد على أثره؟

"المقاومة الاسلامية في العراق": هجوم على هدف عسكريّ في الاراضي المحتلة بالطيران المسيّر

"المقاومة الاسلامية في العراق": هجوم على هدف عسكريّ في الاراضي المحتلة بالطيران المسيّر

هيئة البث الإسرائيلية: الجندي الذي أعلن مقتله اليوم قضى بصواريخ أطلقها حزب الله أمس على أفيفيم في الجليل