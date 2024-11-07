جعجع لـ "جدل": منذ انطلاق جبهة الإسناد كانت حسابات "حزب الله" خاطئة في مجملها والنتيجة اليوم أثبتت ذلك ومع الأسف يستمر الحزب بالمنطق نفسه فخطاب الشيخ نعيم قاسم الأخير خير دليل على ذلك ولكن في الواقع إن ما يجري اليوم هو تماماً ما خطط له الإسرائيلي

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