جعجع لـ "جدل":لم يحصل شيء عند الحدود بين الأعوام 1949 و1965 إلى حين بدء المشاكل في الـ1965 كما لم نشهد أي جديد بين الـ2006 والـ 2023 وبالتالي بات واضحاً ما الذي يفجر الوضع على الحدود وهي العمليات الأمنية التي تنطلق من لبنان إلى إسرائيل

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