جعجع لـ "جدل":هدف الحملة على الجيش اللبناني تعود إلى رغبة أصحابها بتحجيم "الجيش" لأنه الوحيد القادر في المرحلة المقبلة على سد الفراغ في الجنوب وفي لبنان كله

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