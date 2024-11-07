الباحث في العلاقات الدولية الدكتور جوزيف باحوط لـ"جدل": السؤال ليس ما يقبل به الطرف الفلسطيني بل أي طرف فلسطيني والخطة في غزة ليس احتلالها بل حرق الأرض وهذا ما يحدث في جنوب لبنان

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