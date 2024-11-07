الباحثة في الشأن الإسرائيلي في مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت رندة حيدر لـ"جدل": الكلام عن سلام متفائل جدًا ويبدو أن إدارة ترامب لم تدخل بمحادثات جدية مع نتنياهو وترامب سيبقى داعمًا لإسرائيل لكنه لا يقدم هدايا مجانية ويفضل القروض على المساعدات

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