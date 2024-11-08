الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على المنطقة الواقعة بين المجادل والشهابية في قضاء صور
آخر الأخبار
2024-11-08 | 02:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على المنطقة الواقعة بين المجادل والشهابية في قضاء صور
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الحربية
الإسرائيلية
أغارت
المنطقة
الواقعة
المجادل
والشهابية
التالي
قائد الحرس الثوري الإيراني: إنجاز الولايات المتحدة خلال عام من طوفان الأقصى هو تدمير صورتها السياسية عالميا
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة رامات ترمب في الجولان
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:50
الوكالة الوطنية: قصف مدفعي متقطع لبلدة كونين
آخر الأخبار
05:50
الوكالة الوطنية: قصف مدفعي متقطع لبلدة كونين
0
آخر الأخبار
05:45
وزير الدفاع الإسرائيلي: أنا مؤمن بالانتصار في الحرب وكبح عدوانية إيران وتقويض سلطة حماس وهزيمة حزب الله
آخر الأخبار
05:45
وزير الدفاع الإسرائيلي: أنا مؤمن بالانتصار في الحرب وكبح عدوانية إيران وتقويض سلطة حماس وهزيمة حزب الله
0
اقتصاد
05:42
كركي: مدفوعات الضمان للمستشفيات لعلاج مرضى غسيل الكلى قاربت الـ1000 مليار ل.ل
اقتصاد
05:42
كركي: مدفوعات الضمان للمستشفيات لعلاج مرضى غسيل الكلى قاربت الـ1000 مليار ل.ل
0
منوعات
05:42
بعفوية... نادين ويلسون نجيم تجدد النداء لجمع التبرعات
منوعات
05:42
بعفوية... نادين ويلسون نجيم تجدد النداء لجمع التبرعات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
05:50
الوكالة الوطنية: قصف مدفعي متقطع لبلدة كونين
آخر الأخبار
05:50
الوكالة الوطنية: قصف مدفعي متقطع لبلدة كونين
0
آخر الأخبار
05:45
وزير الدفاع الإسرائيلي: أنا مؤمن بالانتصار في الحرب وكبح عدوانية إيران وتقويض سلطة حماس وهزيمة حزب الله
آخر الأخبار
05:45
وزير الدفاع الإسرائيلي: أنا مؤمن بالانتصار في الحرب وكبح عدوانية إيران وتقويض سلطة حماس وهزيمة حزب الله
0
اقتصاد
05:42
كركي: مدفوعات الضمان للمستشفيات لعلاج مرضى غسيل الكلى قاربت الـ1000 مليار ل.ل
اقتصاد
05:42
كركي: مدفوعات الضمان للمستشفيات لعلاج مرضى غسيل الكلى قاربت الـ1000 مليار ل.ل
0
منوعات
05:42
بعفوية... نادين ويلسون نجيم تجدد النداء لجمع التبرعات
منوعات
05:42
بعفوية... نادين ويلسون نجيم تجدد النداء لجمع التبرعات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-07-05
بعد الشائعات التي طالتهما... ما حقيقة حصول خلاف جديد بين أحلام وأصالة؟
فنّ
2024-07-05
بعد الشائعات التي طالتهما... ما حقيقة حصول خلاف جديد بين أحلام وأصالة؟
0
فنّ
04:03
قضية وفاة ليام باين تابع... ماذا كشفت النيابة العامة الأرجنتينية؟
فنّ
04:03
قضية وفاة ليام باين تابع... ماذا كشفت النيابة العامة الأرجنتينية؟
0
آخر الأخبار
2024-10-19
رفع السيارة المُستهدَفة في جونية بعد الكشف عليها
آخر الأخبار
2024-10-19
رفع السيارة المُستهدَفة في جونية بعد الكشف عليها
0
أخبار دولية
2024-09-23
بايدن وهاريس يبحثان مع الرئيس الإماراتيّ في ملفي السودان والنزاع في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2024-09-23
بايدن وهاريس يبحثان مع الرئيس الإماراتيّ في ملفي السودان والنزاع في الشرق الأوسط
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:43
بعد إطلاق رشقات صاروخية من لبنان... هكذا يبدو الوضع في الداخل الإسرائيلي
آخر الأخبار
03:43
بعد إطلاق رشقات صاروخية من لبنان... هكذا يبدو الوضع في الداخل الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
03:33
العدوان الإسرائيلي مستمر... إليكم آخر المستجدات من البقاع
أخبار لبنان
03:33
العدوان الإسرائيلي مستمر... إليكم آخر المستجدات من البقاع
0
أخبار لبنان
03:25
في صور... عملية رفع الأنقاض مستمرة جراء الغارة التي استهدفت أحد المباني
أخبار لبنان
03:25
في صور... عملية رفع الأنقاض مستمرة جراء الغارة التي استهدفت أحد المباني
0
أخبار لبنان
03:23
الغارات الاسرائيلية لم تتوقف في النبطية...
أخبار لبنان
03:23
الغارات الاسرائيلية لم تتوقف في النبطية...
0
أخبار لبنان
14:35
جعجع لـ"جدل": أتوقّع استمرار المعارك لـ3 إلى 4 أشهر... وقبل ترشيحنا لعون رسمياً سنتحدث معه لنطّلع على مقاربته
أخبار لبنان
14:35
جعجع لـ"جدل": أتوقّع استمرار المعارك لـ3 إلى 4 أشهر... وقبل ترشيحنا لعون رسمياً سنتحدث معه لنطّلع على مقاربته
0
رياضة
14:11
نجوم منتخب لبنان لكرة السلة يقيّمون وضع الفريق قبل التوجه إلى دبي
رياضة
14:11
نجوم منتخب لبنان لكرة السلة يقيّمون وضع الفريق قبل التوجه إلى دبي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بعد أن أشار بري إلى رسالة موقعة من ترامب في مطعم في ديربون بوقف النار في لبنان... هذا ما قاله صاحب المطعم
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بعد أن أشار بري إلى رسالة موقعة من ترامب في مطعم في ديربون بوقف النار في لبنان... هذا ما قاله صاحب المطعم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
قراءة في نتائج التصويت العربي وتصويت الأقليات لترامب
تقارير نشرة الاخبار
14:06
قراءة في نتائج التصويت العربي وتصويت الأقليات لترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
هذا مسار المساعدات التي لبّت ١٥٪ من الحاجات!
تقارير نشرة الاخبار
13:59
هذا مسار المساعدات التي لبّت ١٥٪ من الحاجات!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:21
الجيش: الغارة عند حاجز الاولي بصيدا أدت إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة ٣ عسكريين و٤ من الوحدة الماليزية باليونيفيل
أمن وقضاء
08:21
الجيش: الغارة عند حاجز الاولي بصيدا أدت إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة ٣ عسكريين و٤ من الوحدة الماليزية باليونيفيل
2
خبر عاجل
14:31
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ "جدل": ان شاء الله اول زيارة لي ستكون الى بيروت وبأسرع وقت ممكن والموضوع قد يكون خلال الايام المقبلة أم الاسبوعين المقبلين
خبر عاجل
14:31
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ "جدل": ان شاء الله اول زيارة لي ستكون الى بيروت وبأسرع وقت ممكن والموضوع قد يكون خلال الايام المقبلة أم الاسبوعين المقبلين
3
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بعد أن أشار بري إلى رسالة موقعة من ترامب في مطعم في ديربون بوقف النار في لبنان... هذا ما قاله صاحب المطعم
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بعد أن أشار بري إلى رسالة موقعة من ترامب في مطعم في ديربون بوقف النار في لبنان... هذا ما قاله صاحب المطعم
4
خبر عاجل
14:54
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ جدل: نحضّر لاتفاق نووي جديد مع ايران وسيكون اتفاقا مقبولا من قبل الايرانيين والدول المجاورة والولايات المتحدة
خبر عاجل
14:54
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ جدل: نحضّر لاتفاق نووي جديد مع ايران وسيكون اتفاقا مقبولا من قبل الايرانيين والدول المجاورة والولايات المتحدة
5
خبر عاجل
14:42
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ "جدل": سياسة ترامب في الشرق الاوسط الوصول الى سلام دائم وكي يتحقق عليه أن يكون عادلاً وشاملاً مع ضرورة وجود خطة اقتصادية مواكبة لأي حلول بحيث ان النهوض الاقتصادي للفلسطينيين مؤثر لديمومة السلام
خبر عاجل
14:42
منسق العلاقات العربية لترامب د. مسعد بولس لـ "جدل": سياسة ترامب في الشرق الاوسط الوصول الى سلام دائم وكي يتحقق عليه أن يكون عادلاً وشاملاً مع ضرورة وجود خطة اقتصادية مواكبة لأي حلول بحيث ان النهوض الاقتصادي للفلسطينيين مؤثر لديمومة السلام
6
خبر عاجل
07:54
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الحصيلة الأولية للغارة الإسرائيلية على سيارة في صيدا أدت إلى سقوط 3 شهداء وإصابة 3 أشخاص بجروح
خبر عاجل
07:54
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الحصيلة الأولية للغارة الإسرائيلية على سيارة في صيدا أدت إلى سقوط 3 شهداء وإصابة 3 أشخاص بجروح
7
خبر عاجل
07:04
استهداف سيارة عند محيط حاجز الأولي - المدخل الشمالي لمدينة صيدا
خبر عاجل
07:04
استهداف سيارة عند محيط حاجز الأولي - المدخل الشمالي لمدينة صيدا
8
أخبار لبنان
15:40
إبراهيم الموسوي لرويترز: حزب الله يرحب بأي جهد لوقف الحرب في لبنان...والقدرات العسكرية لحزب الله لا تزال قوية
أخبار لبنان
15:40
إبراهيم الموسوي لرويترز: حزب الله يرحب بأي جهد لوقف الحرب في لبنان...والقدرات العسكرية لحزب الله لا تزال قوية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More